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Президент «Торпедо» раскрыл причины увольнения Талалаева

Наставник не доработал до конца сезона.
31 марта 2023 11:50
автор: Александр Шульгин

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о причинах увольнения Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

«После игры в Нижнем Новгороде мы обсудили дальнейшее развитие и решили, что дальше будем двигаться разными путями. Есть результаты, есть позиция тренерского штаба, руководства. Понимали, что надо что-то менять. Ответственность за это лежит на клубе и руководстве. У нас к Талалаеву и его штабу нет претензий, они проделали большую работу», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев сменил Александра Бородюка после неудачного старта команды, однако не смог выправить положение.

После 20 туров «Торпедо» с десятью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. Новым наставником автозаводцев стал испанец Жозеп Клотет.

источник: «РБ-Спорт»
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