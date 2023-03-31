За игрой хавбека «Краснодара» Сперцяна за сборную Армении следили клубы из Германии и Нидерландов

Скауты немецких и нидерландских клубов анализировали игру полузащитника «Краснодара» Эдурда Сперцяна во время матчей отбора на Евро-2024, сообщает журналист Храч Хачатрян

Напомним, что хавбек вышел в стартовом составе сборной Армении на домашнюю игру против Турции (1:2) и получил желтую карточку.

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний футболист сыграл в 27 матчах за «Краснодар», забил 11 голов и отдал десять результативных пасов. Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до июля 2026 года, его трансферная стоимость составляет 9 млн евро.