Радимов высказался о поведении Карпина: Он тонкий психолог и немного авантюрист

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поведение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Напомним, в данный момент «Ростов» занимает 2-е место в РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 7 очков.

«Карпин такой тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, еще что-то… И он это правильно делает. Так что до конца чемпионата произойти может все, что угодно», – заявил Радимов для «РБ-Спорт».

Ближайший матч в РПЛ «Ростов» проведет 2 апреля. В этот день команда Карпина примет московское «Торпедо».