Йоканович считает, что Захарян способен заиграть в самых сильных лигах Европы

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил профессиональные качества полузащитника Арсена Захаряна. По словам специалиста, молодой вингер обладает хорошей физикой и приличным ударом.

«Он способен играть на разных позициях. У него много положительных качеств. Конечно, ему еще нужно повзрослеть, но у него очень высокий потенциал. Считаю, что он может дорасти до игры в самых сильных лигах Европы», – добавил Йоканович в интервью испанской газете.

Летом 2022 года Захаряна пытался выкупить «Челси», однако, лондонский клуб не смог перевести деньги бело-голубым, из-за чего трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний хавбек отыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.