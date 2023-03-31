Уткин прокомментировал слова Дюкова о Fan ID

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова президента РФС Александра Дюкова о Fan ID.

Ранее функционер заявил, что власти потратили уйму времени «на эту дискуссию», поэтому болельщикам проще оформить паспорт, чем выступать против введения этой процедуры.

«Тут есть всего две тонкости: во-первых, дискуссии не было. Она ведь должна предшествовать нововведению.

А во-вторых, ее и нет. Мне кажется, все уже определились. У меня, в частности, абсолютно определенная позиция: нет. Возможно, когда-то придется, если будет неизбежно необходимо для работы.

А дискуссии нет», – написал Уткин в соцсети.

Напомним, в декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID, что вызвало бурю негодования среди болельщиков, а в знак протеста многие фанаты перестали посещать матчи.