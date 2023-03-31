Йоканович считает, что карьере Смолова в «Сельте» помешала пандемия

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, почему нападающий его команды Федор Смолов не смог закрепиться в «Сельте».

Напомним, что Смолов был арендован испанской командой у «Локомотива» во второй части сезона-2019/20.

«Я обсуждал со Смоловым его опыт игры в Испании. Он попал в тяжелую ситуацию во время пандемии, когда не мог никуда выйти. У него действительно могло бы получиться. Но ситуация была тяжелой для любого игрока – ты уехал из родной страны, находишься взаперти, и только тренируешься или не тренируешься. В такой ситуации ему было непросто», - сказал Йоканович испанским журналистам.

Добавим, что Смолов провел за «Сельту» 14 матчей и забил два мяча, «Реалу» и «Барселоне». После завершения аренды он вернулся в «Локомотив», откуда перешел в «Динамо» в 2022 году.