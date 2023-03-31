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Комиссия Французской федерации футбола запретила Лиге 1 делать паузы во время матчей из-за Рамадана

Футболистам не дали прервать священное голодание.
31 марта 2023 14:05
автор: Максим Скороходов

Федеральная судейская комиссия (CFA) Французской федерации футбола (FFF) не поддержала идею пауз во время матчей для приема питательных веществ в Рамадан.

«Эти паузы не соответствуют положениям устава FFF. Федерация и ее децентрализованные органы защищают фундаментальные ценности Франции, мы должны использовать средства для предотвращения любой дискриминации или посягательства на достоинство человека, в частности изза его политических и религиозных убеждений», - говорится в заявлении Комиссии, которое приводит французская пресса.

Напомним, что АПЛ наоборот ввела паузы в матчах, чтобы мусульмане приняли необходимые энергетики с питательными веществами.

В 2023 году Рамадан продлится с 23 марта по 21 апреля.

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