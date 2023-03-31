Славиша Йоканович: Переход в Азию? Мы в России рассматриваем себя как часть Европы

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович оценил возможный переход сборной России и клубов в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Отмечается, что ранее появилась информация о потенциальном участии российской национальной команды в чемпионате CAFA.

«Переход в Азию? Мы здесь рассматриваем себя как часть Европы. Варианта с переходом не вижу. Это решение, которое принимают руководящие спортивные органы страны, но будем надеяться, что ситуация урегулируется и российский футбол сможет вернуться в соревнования, которые проходят в Европе», — цитируют Йокановича испанские СМИ.

Ранее стало известно, что российские шахматисты будут выступать в Азии под своим флагом и гимном.