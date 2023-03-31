В «Барселоне» подтвердили, что контактировали с Месси по поводу его возможного возращения в клуб

Руководство «Барселоны» подтвердило, что контактирует с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Как сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента каталонского клуба Рафа Юсте, с аргентинцем обсуждается его потенциальное возвращение в команду.

«Я был бы рад, если бы он вернулся, чтобы представлять нас не только на поле. Красивые истории в жизни должны хорошо заканчиваться. У нас есть с ним контакты», — заявил функционер.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист не может договориться с руководством «ПСЖ». О продлении договора, который истекает 30 июня.