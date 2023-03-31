Дюков прокомментировал возможное увеличение числа клубов в РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался относительно возможного расширения РПЛ.
Ранее в СМИ сообщалось, что в турнире могут принять участие 18 клубов.
«Когда мы увидим достаточное количество клубов, готовых с точки зрения финансовых возможностей и инфраструктуры, а также спортивной составляющей, примем решение о расширении. Пока не видим достаточного количества таких клубов, чтобы увеличить число участников РПЛ», — цитирует Дюкова «РБ-Спорт».
Отметим, что накануне состоялось заседание исполкома РФС.
источник: «РБ-Спорт»