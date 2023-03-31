Александр Дюков: У этого формата Кубка России есть достаточно много преимуществ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к нынешнему формату Кубка России.

Напомним, что турнир состоит из двух сеток — Путь РПЛ и Путь регионов. Система основана на принципе выбывания после двух поражений.

«У этого Кубка есть достаточно много преимуществ — внимание публики, отношение клубов. Сужу по реакции владельцев, руководства клубов, для них игры Кубка это не проходные матчи. Минус, по большому счету, один — к Кубку мы относились как к турниру, направленному на развитие футбола в регионах», — цитирует Дюкова «Рейтинг Букмекеров».

Отметим, что борьбу за трофей продолжают «Спартак», ЦСКА, «Урал», «Крылья Советов», «Динамо», «Акрон», «Краснодар» и «Ростов».