Кобелев поддерживал РФС относительно участия в европейских турнирах

Российский тренер Андрей Кобелев отреагировал на слова президента РФС Александра Дюкова, относительно участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Отметим, что ранее глава союза о работе по возвращению сборных и клубов в европейские соревнования.

«РФС во главе с Дюковым занял правильную позицию. Много говорили о том, стоит ли ждать возвращения в УЕФА или переходить в Азию. Считаю, что сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах», — приводит «Рейтинг Букмекеров» слова Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России не принимает участие в отборе к Евро-2024.