«Химки» объявили о расторжении контракта с защитником Тихим

«Химки» и защитник команды Дмитрий Тихий приняли решение прекратить сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

Ранее появилась информации о том, что российский футболист находится в сложных отношениях с главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым. В начале марта была опубликована аудиозапись, на которой наставник в грубой форме критиковал 30-летнего игрока, а также его партнера, Аяза Гулиева.

Напомним, что Тихий присоединился к «Химкам» в феврале 2019 года. С тех пор за клуб РПЛ он провел 106 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.