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Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Француз по-прежнему не продлил контракт с «Реалом», который истекает в конце нынешнего сезона. 
31 марта 2023 18:12
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что соглашение 35-летнего футболиста со сливочными рассчитан до конца текущего сезона.

Как утверждает источник, у французского игрока есть вариант с клубом лиги Саудовский Аравии, он раздумывает над предложением, так как считает, что переход в менее требовательный чемпионат может пойти на пользу его карьере в таком возрасте.

Добавим, что Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Всего за королевский клуб он провел 634 матча, забил 342 гола и отдал 164 результативные передачи. В 2022 году он стал обладателем «Золотого мяча».

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