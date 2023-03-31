Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что соглашение 35-летнего футболиста со сливочными рассчитан до конца текущего сезона.

Как утверждает источник, у французского игрока есть вариант с клубом лиги Саудовский Аравии, он раздумывает над предложением, так как считает, что переход в менее требовательный чемпионат может пойти на пользу его карьере в таком возрасте.

Добавим, что Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Всего за королевский клуб он провел 634 матча, забил 342 гола и отдал 164 результативные передачи. В 2022 году он стал обладателем «Золотого мяча».