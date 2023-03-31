Наставник «Арсенала» Артета признан лучшим тренером АПЛ в марте 

Испанский специалист, Микель Артета, руководящий в данный момент «Арсеналом», был признан лучшим тренером марта в чемпионате Англии. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что 41-летний тренер возглавил лондонский клуб в декабре 2019 года.

Сообщается, что в уходящем месяце «пушкари» под руководством испанца победили все четыре встречи в АПЛ. Лондонцы обыграли «Эвертон», «Борнмут», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас».

Добавим, что эта награда стала четвертой для Микеля Артеты в нынешнем сезоне. В данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 69 очков после 28 проведенных матчей.