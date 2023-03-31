«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Де Хеа 

Руководство «Тоттенхэма» планирует подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что 32-летний футболист не может договориться о продлении соглашения с «красными дьяволами» из-за расхождений в сумме заработной платы, поэтому может покинуть команду по завершении нынешнего сезона.

По информации источника, «шпоры» находятся в поисках замены для Уго Льориса, поэтому собираются воспользоваться ситуацией и пригласить испанского вратаря в лондонский клуб ближайшим летом.

Напомним, что Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. С тех пор за английскую команду он провел 529 матчей, пропустил 575 голов и отстоял 183 встречи на ноль.