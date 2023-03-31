Митрофанов заявил, что в прошлом году УЕФА уговаривал РФС не переходить в АФК

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал причину, по которой переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) не состоялся.

«Если бы наш союз принял решение в конце 2022-го года подать заявку на выход из УЕФА, их руководству пришлось бы отпустить нас 1 июля. Однако в тот момент главы УЕФА обнадежили нас. Попросили не торопиться и не уходить. И обещали создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Мы приняли их предложение и создали рабочую группу», – приводит слова Митрофанова «РБ-Спорт».

Напомним, что в декабре прошлого года РФС коллективно с УЕФА организовали рабочую группу с целью выработки дорожной карты по возвращению российских команд на международные соревнования.

В настоящие время российские команды по-прежнему отстранены от выступлений на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.