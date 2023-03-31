Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о игре в составе сборной России.

Отмечается, что в марте помимо 21-летнего хавбека в команду Валерия Карпина были вызваны еще семь игроков красно-белых.

«В сборной оказались много футболистов нашего клуба, поэтому я чувствовал себя как дома. Казалось, что выступаю за родную команду. На поле это ощущалось, была видно, что некоторые связки неплохо сыграны», – приводит слова Литвинова пресс-служба москвичей.

Напомним, что в текущем месяце сборная России провела две товарищеские игры с национальными командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).