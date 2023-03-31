«Химки» рискуют прекратить существование в случае вылета из РПЛ

«Химки» могут быть расформированы по завершении нынешнего сезона в том случае, если команда не сохранит прописку в чемпионате России. Об этом сообщает журналист Сергей Ильев в своих соцсетях.

Как утверждает источник, красно-черные, скорее всего, лишаться финансирования, так как главы Московской области не хотят спонсировать клуб, а инвестор Туфан Садыгов может покинуть руководство подмосковной команды.

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 20 проведенных встреч. Подопечные Спартака Гогниева отстают от «Факела», который находится в зоне стыковых матчей, на четыре очка.