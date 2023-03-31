Месси рассказал Хави о готовности вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признался главному тренеру «Барселоны» Хави, что хочет вернуться в стан сине-гранатовых. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что 35-летний игрок выступал за основную команду каталонцев с 2005 по 2021 годы.

Как утверждает источник, аргентинский футболист намерен вернуться в испанский клуб по завершении нынешнего сезона, после того, как истечет его контракт с парижанами.

Добавим, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за красно-синих он провел 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.