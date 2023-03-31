Шмаров высказался за возвращение пива на стадионы при отмене Fan ID

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров высказался об идее возобновить продажи пива на российских стадионах.

«Стоит ли возвращать пиво на российские стадионы? А кто его будет пить при Fan ID? Надо отменить паспорта болельщиков и разрешить продажу пива на стадионах», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, инициатива прозвучала как поощрительная мера для тех, кто оформил Fan ID.

Продажа алкогольных напитков на спортсооружениях в России запрещена с 2005 года.