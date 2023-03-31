Черышев – о Черчесове: Благодаря ему я делал невероятные вещи на поле 

Форвард «Венеции» Денис Черышев поделился воспоминаниями о выступлении за сборную России под руководством Станислава Черчесова.

Отмечается, что в настоящий момент российский специалист возглавляет «Ференцварош».

«Самым жестким тренером в моей карьере, безусловно, был Черчесов во времена его работы в сборной России на чемпионате мира в 2018 году. Хочется сказать ему спасибо, благодаря ему мне удавалось делать невероятные вещи на поле. Самым запоминающимся моментом для меня остается два забитых мяча в ворота сборной Саудовской Аравии», – приводит слова Черышева зарубежная пресса.

Напомним, что Черышев дебютировал за сборную России в ноябре 2012 года. Всего за российскую национальную команду он отыграл 33 матча, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.