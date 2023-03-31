Бывший тренер «Спартака» выступил против возвращения пива на российские стадионы

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо выступает за продажу безалкогольного пива на российских стадионах.
«Стоит ли возвращать пиво на российские стадионы? Пусть на аренах продают безалкогольное пиво!», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, Рианчо входил в состав тренерского штаба красно-белых при Массимо Каррере.
Инициатива возобновления продажи пива на аренах прозвучала как поощрительная мера для тех, кто оформил Fan ID.
Продажа алкогольных напитков на спортсооружениях в России запрещена с 2005 года.
источник: «РБ-Спорт»