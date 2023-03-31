Гвардиола заявил, что для чемпионства «Манчестер Сити» необходимо выиграть все оставшиеся матчи АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах «горожан» на титул АПЛ в текущем сезоне.

Отмечается, что в данный момент лидером в чемпионате Англии является «Арсенал».

«Мы лишимся шансов на трофей, если у нас не получится выиграть все оставшиеся игры в чемпионате», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба небесно-голубых.

Добавим, что в настоящее время «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко после 27 матчей. Подопечные Гвардиолы отстают от «канониров» на восемь очков, имея в запасе одну игру.