«Манчестер Сити» готов продать Ляпорта в «Ювентус» за 30 миллионов евро 

Руководство «Ювентуса» рассчитывает приобрести защитника «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорта. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт 28-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, «бьянконери» намерены купить испанского игрока следующим летом. Сообщается, что небесно-голубые потребуют за своего защитника 30 миллионов евро. В его услугах также заинтересованы «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

Добавим, что Ляпорт выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Пепа Гвардиолы он провел 16 матчей и отдал одну результативную передачу.