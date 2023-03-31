«Тоттенхэм» объявил об уходе Паратичи с должности спортивного директора

Итальянский функционер Фабио Паратичи покинул должность спортивного директора «Тоттенхэма». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Стороны договорились о временном прекращении сотрудничества, так как Паратичи проходит по делу о финансовых махинация «Ювентуса».

Напомним, в ноябре 2022 года президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и большая часть руководства ушли в отставку. Их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Что касается Паратичи, он работал спортивным директором «старой синьоры» с 2010 по 2021 год.