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Черышев рассказал, как Моуринью пригласил его в основной состав «Реала»

Россиянин на протяжении 14 лет тренировался и играл в системе «королевского клуба».
31 марта 2023 21:31
автор: Александр Шульгин

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев вспомнил, как Жозе Моуринью подтянул его к основному составу «сливочных».

«Только что дебютировал за сборную России, пришел в раздевалку вместе с Фабио Капелло и получил следующее сообщение: «Будь готов, со следующей недели ты тренируешься с основной командой». Это написал Жозе Моуринью. Я был в шоке!», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, Черышев находился в системе «сливочных» с 2002 по 2016 год. После он выступал за «Вильярреал» и «Валенсию».

В составе сборной России Денис доходил до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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