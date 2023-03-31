В «ПСЖ» рассказали о переговорах с Месси по новому контракту

«ПСЖ» и нападающий Лионель Месси обсуждают вариант с продлением сотрудничества. Об этом заявил главный тренер команды Кристоф Галтье.

«Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти матчах, чтобы стать чемпионами Лиги 1. Что касается того, что решат Месси и клуб, останется конфиденциальным», – заявил специалист французским СМИ.

Напомним, нынешний контракт Месси истекает 30 июня. По данным прессы, 35-летний форвард рассматривает различные варианты продолжения карьеры, в том числе – возвращение в «Барселону».

В нынешнем сезоне аргентинец отыграл во всех турнирах 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.