Николя Пепе признался, что счастлив выступать за «Ниццу»

Нападающий «Ниццы» Николя Пепе, права на которого принадлежит «Арсеналу», поделился мнением о своем возможном возвращении в лондонскую команду.

Отмечается, что аренда 27-летнего футболиста завершается ближайшим летом.

«Я чувствую себя счастливым в «Ницце», по завершении сезона состоятся переговоры с «Арсеналом». В Лондоне по-прежнему есть близкие для меня люди, однако я не знаю, что произойдет в будущем. Все будет зависеть от решения главного тренера», – приводит слова Пепе французская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Ниццу» Пепе провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до конца сезона-2023/2024.