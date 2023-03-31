ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Вест Хэм» желает купить защитника «Барселоны» Деста

Этот сезон американец проводит в аренде в «Милане». 
«Вест Хэм» желает купить защитника «Барселоны» Деста
31 марта 2023 21:50
автор: Глеб Шевяков
автор фото: AFLO

Защитник сборной США Сержиньо Дест может стать игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что футболист «Барселоны» в настоящий момент выступает за «Милан» на правах аренды.

По информации источника, «молотобойцы» рассчитывают приобрести 22-летнего игрока в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «россонери» не планируют выкупать флангового защитника у каталонского клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Милан» Дест отыграл 14 матчей и не отметился результативными действиями.

«Марсель» с Жиго и Малиновским сыграл вничью с «Монпелье»
Команда Игра Тудора упустила шанс приблизиться к «ПСЖ».
01.04.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
Шмидт продлил контракт с «Бенфикой» до 2026 года 
Шмидт продлил контракт с «Бенфикой» до 2026 года 
Немецкий специалист возглавляет «орлов» с июля 2022 года.
31.03.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Айнтрахт» не смог обыграть «Бохум» в Бундеслиге
Окончательный результат был установлен еще в первом тайме.
31.03.2023 23:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ханданович может продлить контракт с «Интером» на один год 
«Нерадзурри» видят словенского голкипера как игрока запаса.
31.03.2023 23:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Поттер – об участии Канте в матче с «Астон Виллой»: Он появится на поле
Француз не играл с августа 2022 года.
31.03.2023 22:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Салиба
«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Салиба
Контракт француза с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года. 
31.03.2023 22:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал» планирует продажу защитника Менди 
«Реал» планирует продажу защитника Менди 
Француз выступает за сливочных с 2019 года.
31.03.2023 22:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«МЮ» нашел замену де Хеа в миланском «Интере»
Ранее сообщалось, что испанец хочет покинуть команду в летнее межсезонье.
31.03.2023 22:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Моуринью – о «Роме»: Этот клуб обладает особой красотой 
Моуринью – о «Роме»: Этот клуб обладает особой красотой 
Португальский специалист возглавляет римскую команду с лета 2021 года. 
31.03.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пато считает, что «Милан» способен дойти до финала Лиги чемпионов
Пато считает, что «Милан» способен дойти до финала Лиги чемпионов
В четвертьфинале турнира «дьяволы» встретятся с «Наполи».
31.03.2023 22:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика