«Вест Хэм» желает купить защитника «Барселоны» Деста

Защитник сборной США Сержиньо Дест может стать игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что футболист «Барселоны» в настоящий момент выступает за «Милан» на правах аренды.

По информации источника, «молотобойцы» рассчитывают приобрести 22-летнего игрока в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «россонери» не планируют выкупать флангового защитника у каталонского клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Милан» Дест отыграл 14 матчей и не отметился результативными действиями.