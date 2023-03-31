«Аль-Хиляль» готов сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в мире

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, «Аль-Хиляль» рассчитывает перехватить игрока у «Барселоны», предложив ему контракт с зарплатой в 220 млн евро.

Ранее другой клуб из Саудовской Аравии, «Аль-Наср», подписал нападающего Криштиану Роналду. По некоторым данным, португалец получает 200 млн евро за сезон.

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня. Если он не продлит договор, то может присоединиться к новой команде на бесплатной основе.