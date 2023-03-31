Пато считает, что «Милан» способен дойти до финала Лиги чемпионов

Экс-игрок «Милана» Алешандре Пато поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Отмечается, что на стадии 1/4 финала турнира «россонери» предстоит двухматчевое противостояние с «Наполи».

«Мне кажется, что «Милан» набрал очень хорошую форму, команда может добиваться результатов в Лиги чемпионов. Я считаю, что команда может пройти в следующий этап и даже оказаться в финале», – приводит слова Пато итальянская пресса.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи» состоится 12 апреля. Вторая игра запланирована на 18 апреля в Неаполе.