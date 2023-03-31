Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью охарактеризовал свой клуб, назвав его лучшим с точки зрения социального влияния.

Отмечается, что по мнению 60-летнего наставника, в составе «волков» царит семейная атмосфера.

«Просто назвать топ-клубом команду, которая регулярно завоевывает трофеи. Однако есть такие лучшие клубы, которые не богаты на титулы, но прекрасны с точки зрения привязанности и социального влияния. «Рома» обладает особой красотой, несмотря на критику со стороны СМИ. В этой команде есть что-то семейное», – приводит слова Моуринью итальянская пресса.

Добавим, что в данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков после 27 матчей.