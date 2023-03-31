«МЮ» нашел замену де Хеа в миланском «Интере»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием вратаря «Интера» Андре Онаны. Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, клуб отправил своих скаутов на матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой».

Отмечается, что «МЮ» – не единственный претендент на игрока. В его услугах также заинтересован «Челси», который может использовать Ромелу Лукаку в рамках обмена. Напомним, Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды.

Что касается Онаны, то в нынешнем сезоне Серии А 26-летний камерунец провел 17 матчей, пропустил 15 голов и оформил 7 «сухарей». Его контракт с миланским клубом действует до 2027 года.