«Реал» планирует продажу защитника Менди 

Руководство «Реала» раздумывает о продаже защитника команды Ферлана Менди. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт французского игрока с мадридской командой рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, в нынешнем сезоне 27-летний футболист стал более травматичен, поэтому все реже появляется в основном составе королевского клуба. В Мадриде готовы расстаться с фланговым защитником ближайшим летом.

Напомним, что Менди перешел в «Реал» в июле 2019 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 25 матчей и отдал одну результативную передачу.