«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Салиба

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что французский игрок несколько раз заявлял о своем желании остаться в лондонском клубе.

Как утверждает источник, парижане хотят усилить линию защиты команды 22-летним игроком и попытаются заполучить его в следующее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Добавим, что Салиба принадлежит «Арсеналу» с 2019 года. В текущем сезоне за команду Микеля Артеты он провел 33 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.