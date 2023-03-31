Поттер – об участии Канте в матче с «Астон Виллой»: Он появится на поле

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, скорее всего, сыграет с «Астон Виллой» в матче АПЛ. Об этом заявил главный тренер «синих» Грэм Поттер.

«Он доступен, и я уверен, что в какой-то момент завтрашнего матча он появится на поле», – сказал Поттер, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

32-летний Канте не играл с августа 2022 года из-за травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 2 матча.

Что касается встречи с «Астон Виллой», то лондонцы проведут ее 1 апреля.