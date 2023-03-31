«Айнтрахт» не смог обыграть «Бохум» в Бундеслиге

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Бохумом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед после точного удара Такумы Асано на 14-й минуте, однако хозяева отыгрались уже через восемь минут: пенальти реализовал Рандаль Коло-Муани.

Таким образом, «Айнтрахт» набрал 41 очко и остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Бохум» с 26 очками занимает 14-ю позицию.

Бундеслига

26-й тур

«Айнтрахт» (Франфури-на-Майне) - «Бохум» - 1:1 (1:1)

Голы: Коло-Муани, 22 (с пенальти) - Асано, 14.