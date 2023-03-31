Шмидт продлил контракт с «Бенфикой» до 2026 года 

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт официально продлил свое соглашение с португальской командой. Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

Отмечается, что 55-летний специалист был назначен на руководящую должность «орлов» в начале нынешнего сезона.

Сообщается, что новый контракт немца рассчитан до лета 2026 года.

Добавим, что в настоящий момент «Бенфика» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 68 очков после 25 матчей.

В четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные Шмидта встретятся с «Интером».