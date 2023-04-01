«Марсель» с Жиго и Малиновским сыграл вничью с «Монпелье»

В матче 29-го французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле не смог обыграть «Монпелье».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте Арно Норден вывел гостей вперед. За минуту до перерыва Маттео Гендузи сравнял счет, реализовав 11-метровый.

«Марсель» набрал 60 очков и остался на второй строчке, на шесть очков отставая от лидирующего «ПСЖ», однако у парижан есть одна игра в запасе. К тому же, уже в эти выходные подопечных Игора Тудора может догнать идущий третьим «Ланс».

«Монпелье» с 37 очками расположился на 11-й строчке в турнирной таблице.

Лига 1

29-й тур

«Марсель» - «Монпелье» - 1:1 (1:1)

Голы: Гегдузи, 44 (с пенальти) - Норден, 13.