Конте не одобрил трансфер Роналду в «Тоттенхэм»

Тоттенхэм» рассматривал вариант с подписанием нападающего Криштиану Роналду в 2022 году. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, боссы лондонского клуба обсудили эту тему с Антонио Конте, который в тот момент занимал должность главного тренера. В ходе беседы стороны пришли к выводу, что 37-летний португалец не нужен команде.

Напомним, осенью 2022-го «МЮ» разорвал контракт с Роналду из-за скандального интервью. Форвард хотел продолжить карьеру в Европе, но не получил достойного предложения, а в январе 2023-го футболист присоединился к саудовскому «Аль-Насру.