У Месси испорчены отношения с Лапортой

«Барселона» рассчитывает вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, нападающий готов рассмотреть такой вариант. Он регулярно общается с главным тренером сине-грантовых Хави Эрнандесом, чтоб понять, какое видение у специалиста на следующий сезон.

При этом Месси не контактирует с президентом клуба Жоаном Лапортой. Отмечается, что у них не самые теплые отношения.

Ранее сообщалось, что аргентинец обижен на функционера, так как последний обещал игроку продление контракта, однако, в конечном итоге футболист покинул «Камп Ноу», поскольку не смог продлить договор из-за финансовых ограничений Ла Лиги.