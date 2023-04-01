«Тоттенхэм» составил шорт-лист преемников Конте на посту главного тренера

Лондонский «Тоттенхэм» составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды после увольнения Антонио Конте, сообщают британские СМИ.

По данным источника, в него вошли уволенный из «Баварии» Юлиус Нагельманн, бывший тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино, который уже работал со шпорами.

Также руководство клуба рассматривает в качестве возможной кандидатуры бывшего тренера сборной Испании Луис Энрике, главных тренеров «Брайтона» и «Селтика» Роберто Де Дзерби и Анге Постекоглу.