Пиняев и Дзюба выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Пари НН»

Московский «Локомотив» и «Пари НН» опубликовали стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Михайлов, Кротов, Сулейманов.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Команды сыграют в Нижнем Новгороде, матч начнется в 14:00 по московскому времени.

«Локомотив» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с 19 очками расположился на 13-м месте.

Матч первого круга в Москве между командами завершился со счетом 1:1.