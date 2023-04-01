«Динамо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

«Динамо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо»: Лещук, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Норманн, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

Обладатели серебряных и бронзовых медалей прошлого чемпионата встретятся в Москве, на ВТБ-Арене. Игра начнется в 14 часов по московскому времени.

После 20 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, у «Сочи» 28 очков и девятая строчка. Матч первого круга в Сочи завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.