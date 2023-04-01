Салах поможет «Ливерпулю» в матче с «Манчестер Сити», Холанд пропустит матч из-за травмы

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы на матч 29 тура английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Де Брёйне, Грилиш, Марез, Альварес.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Гакпо, Жота, Салах.

Горожанам придется обойтись без лучшего бомбардира чемпионата Эрлинга Холанда, который пропустит матч из-за травмы.

Матч состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры в 14:30 Игра первого круга в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на счету Мохамеда Салаха.

«Манчестер Сити» после 27 игр набрал 61 очко и занимает второе место в АПЛ, подопечные Юргена Клоппа находятся на шестом месте с 42 очками.