Вратарь «Сочи» Джанаев удален в матче с московским «Динамо», Фомин не реализовал пенальти

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев был удален на 25-й минуте матча 21-го тура с московским «Динамо».

Голкипер получил прямую красную карточку, сбив Дениса Макарова, который обыграв его, мог забить в пустые ворота.

Вышедший на замену второй вратарь команды Денис Адамов отбил пенальти в исполнении капитана «Динамо» полузащитника Даниила Фомина.

Счет в матче в Москве на ВТБ-Арене пока не открыт.

После 20 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, у «Сочи» 28 очков и девятая строчка.