ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вратарь «Сочи» Джанаев удален в матче с московским «Динамо», Фомин не реализовал пенальти

Гости остались в меньшинстве на 25-й минуте.
01 апреля 2023 14:46
автор: Александр Евграфов

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев был удален на 25-й минуте матча 21-го тура с московским «Динамо».

Голкипер получил прямую красную карточку, сбив Дениса Макарова, который обыграв его, мог забить в пустые ворота.

Вышедший на замену второй вратарь команды Денис Адамов отбил пенальти в исполнении капитана «Динамо» полузащитника Даниила Фомина.

Счет в матче в Москве на ВТБ-Арене пока не открыт.

После 20 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, у «Сочи» 28 очков и девятая строчка.

источник: «Советский спорт»
«Ливерпуль» повел в матче с «Манчестер Сити» благодаря голу Салаха
В матче первого круга египетский нападающий принес победу мерсисайдцам.
01.04.2023 14:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Сочи» Джанаев удален в матче с московским «Динамо», Фомин не реализовал пенальти
Гости остались в меньшинстве на 25-й минуте.
01.04.2023 14:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дзюба сделал дубль в матче с «Пари НН» (видео)
Гол стал шестым для нападающего в составе «Локомотива».
01.04.2023 14:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Баринов удвоил преимущество «Локомотива» в матче с «Пари НН» (видео)
Счет в матче в Нижнем Новгороде стал 2:0 в пользу гостей.
01.04.2023 14:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дзюба открыл счет в матче «Локомотива» и «Пари НН» (видео)
Гол стал пятым для нападающего в составе «Локомотива».
01.04.2023 14:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Салах поможет «Ливерпулю» в матче с «Манчестер Сити», Холанд пропустит матч из-за травмы
Команды опубликовали стартовые составы.
01.04.2023 13:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Динамо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ
Матч между обладателями серебряных и бронзовых медалей в прошлом сезоне состоится в Москве.
01.04.2023 13:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Пиняев и Дзюба выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Пари НН»
Игра состоится в Нижнем Новгороде.
01.04.2023 13:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Талалаев может возглавить сборную ОАЭ
Ранее тренер покинул московское «Торпедо».
01.04.2023 12:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» готов включить Икарди и Паредеса в сделку по трансферу Осимхена
Французский клуб не в состоянии выполнить финансовые требования итальянцев.
01.04.2023 12:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика