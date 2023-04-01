«Ливерпуль» повел в матче с «Манчестер Сити» благодаря голу Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в матче 29-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Форвард сборной Египта отправил мяч в ворота хозяев поля на 17-й минуте после передачи Диогу Джоты.

Матч проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра первого круга в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля благодаря голу того же Салаха. «Манчестер Сити» после 27 игр набрал 61 очко и занимает второе место в АПЛ, «Ливерпуль» - на шестом месте с 42 очками.