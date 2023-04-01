Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Ахматом»

«Спартак» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Николсон.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Диванович, Ильин, Агаларов.

После 20 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, у «Ахмата» 32 очка, команда из Грозного на шестом месте.

Матч состоится в Москве, начало игры в 16:30.