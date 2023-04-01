Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Артем Дзюба, отличившийся на 15-й и 31-й минуте. Он стал лучшим бомбардиром в составе «Локомотива» в этом сезоне, на его счету шесть голов в четырех матчах. По голу забили Дмитрий Баринов (26-я минута) и Антон Миранчук (90+2).

«Локомотив» одержал четвертую подряд победу, набрал 25 очков и вышел на 10-е место, обойдя «Урал» по дополнительным показателям. У «Нижнего Новгорода» 19 очков, команда занимает 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге.

В матче 22-го тура 9 апреля «Локомотив» примет «Зенит», а «Пари НН» отправится в гости к «Краснодару».

Футбол. Чемпионат России. 21-й тур.

«Пари НН» - «Локомотив» - 0:4 (0:3)

Голы: Дзюба, 15, 31; Баринов, 26; Миранчук, 90+2